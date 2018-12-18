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لا تغيير في نظام الحزب الواحد

الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله

الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله
weam.co/561351
بكين- الوئام:

أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الثلاثاء أنّ لا أحد يمكنه أن “يُملي” على بكين ما تفعله وما لا تفعله، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ضخم بمناسبة الذكرى الـ40 للانفتاح الاقتصادي في البلاد.

وقال شي في كلمته في قاعة الشعب الكبرى في بكين لا يمكن لأحد أن يُملي على الشعب الصيني ما يجب أن يفعله أو لا يفعله، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه بكين منذ أشهر عدة مواجهة مع واشنطن بسبب نزاع تجاري حادّ بينهما.

وإذ تعهّد مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الزعيم الراحل، دنغ شياوبنغ، في ديسمبر 1978 شدّد الرئيس الصيني على أنّه لن يكون هناك تغيير في نظام الحزب الواحد.

وأكّد شي أنّ “الراية العظيمة للاشتراكية كانت ترفرف على الدوام فوق الصين”، مشيراً إلى أنّ “قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والميزة الكبرى للنظام الاشتراكي ذات الخصائص الصينية”.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الصين نزاعاً حادّاً مع الولايات المتحدة حول ملفات التجارة والدبلوماسية قال الرئيس الصيني: لا أحد في وضع يسمح له بأن يملي على الشعب الصيني ما ينبغي أو لا ينبغي القيام به.

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