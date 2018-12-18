لندن- الوئام:

يفتح استاد كينج باور أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الآخر 1440 هجرياً.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 17-12-2018 الدوري الانجليزي

يدخل السيتيزينز هذا اللقاء وهم قادمون من فوز كبير على حساب إيفرتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذا الفوز وصل الأزرق السماوي للنقطة 44 وبقوا في الصدارة في انتظار لقاء ليفربول أمام مانشتسر يونايتد في نفس الجولة، وسيدخل زملاء رياض محرز هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز للوصول لدور المقبل من البطولة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 17-12-2018 الدوري الانجليزي

على الجانب الآخر يعيش ليستر سيتي موسمًا سيئًا حتى الآن في البريميرليج، فبعد 17 مباراة استطاع الفريق أن يحصد 22 نقطة فقط وضع نفسه في المركز الثاني عشر متفوقًا على برايتون بفارق نقطة واحدة الذي يحتل المركز الثالث عشر، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في أربع وخسر 7 مواجهات.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 17-12-2018 الدوري الانجليزي

وسيغيب عن مانشستر سيتي في اللقاء ضد ليستر سيتي العديد من اللاعبين للإصابة هم بنجامين ميندي ودافيد سيلفا ودانيلو وإلياكيم مانجالا، وعاد دي بروينه إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، لكن من المتوقع أن لايشارك لعدم اكمال لياقته، ولن يفتقد السيتيزنس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر 17-12-2018 الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة: ليستر سيتي X مانشستر سيتي

الملعب: استاد كينج باور

الموعد: الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً،11 ربيع الآخر 1440 هجرياً،21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

الحكم: لم يتحدد بعد

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2