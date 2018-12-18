روما- الوئام:

شكّل غينارو غاتوزو وفيليبو إنزاغي، ثنائيًا ناجحًا لفترة زمنية تجاوزت عقدًا من الزمان في فريق ميلان، لكنهما سيتواجهان اليوم الثلاثاء الموافق 18-12-2018 من أجل إنقاذ فريقيهما بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

وفاز غاتوزو وإنزاغي بلقبين بدوري أبطال أوروبا، ولقبين للدوري المحلي معًا، حين كانا يلعبان ضمن صفوف ميلان، لكنهما باتا الآن تحت ضغوط كبيرة كمدربين، بعد نتائج سيئة لفريقيهما في الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

وستكون التحديات كبيرة عندما يستضيف بولونيا تحت قيادة إنزاغي، فريق ميلان بقيادة غاتوزو، وتواجه وظيفة إنزاغي خطرًا أكبر بعد أن خاض 8 مباريات دون أي انتصار، ما تسبب في تراجع فريقه لمنطقة الهبوط، محتلًا المركز 18 برصيد 11 نقطة فقط، من 15 مباراة.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

وحتى مع وجود ميلان في المركز الرابع بالترتيب، فإن غاتوزو أيضًا في وضع غير مريح، بعد أن ودع فريقه الذي فاز في مباراة وحيدة من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري المحلي، بطولة الدوري الأوروبي بدور المجموعات، الخميس الماضي، بعد أن خسر (3-1)، أمام أولمبياكوس اليوناني.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

وقال غاتوزو للصحفيين امس الإثنين، بأسلوبه المعروف بالحدة هذه هي كرة القدم، إذا لم تحقق نتائج إيجابية فأنت تواجه خطر خسارة وظيفتك.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

وأضاف البهجة والمغامرات التي خضناها معًا لا تنسى، هناك تحديات كثيرة أمامنا نحن الاثنين، ويبقى الاحترام والمودة والصداقة بيننا قائمة.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

وأمضى إنزاغي موسمًا في ميلان ثم انتقل لتدريب فينيسيا لموسمين، قبل الانضمام لبولونيا الصيف الماضي، أما غاتوزو فتم تعيينه قبل 13 شهرًا، بعد إقالة فينتشينزو مونتيلا، من تدريب ميلان.

مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر 18-12-2018 الدوري الايطالي

موعد مباراة ميلان وبولونيا اليوم

البطولة : الدوري الايطالي

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : خالد الحدي

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية