الوئام تنفرد: تفاصيل شروط وضوابط صرف إعانة بدل اغتراب للطلبة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

أصدرت وزارة التعليم شروط وضوابط صرفة إعانة بدل الاغتراب. وتضمن قرار صادر من الوزارة شروط وضوابط صرف إعانة بدل اغتراب للطلبة.

وبحسب القرار الذي أصدره وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وحصلت “الوئام” على نسخة منه فإنه يكون الطالب أو الطالبة لسعودي الجنسية أولأم سعودية.

ان تكون اسرة الطالب مقيمة خارج المملكة او مقيمة في بلدة داخل المملكة ليس فيها مدرسة متوسطة أو الادوية وقيعد اقرب مدرسة متوسطة وثانوية – حسب مرحلته – عن مكان إقامة اسرته مسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً طريقاً مسفلتاً أو 35 كم طريقا صحراويا أو ممهدا أو 15 كيلومتر وعرا .

ويقصد إذا كانت المدرسة المتوسطة أو الثانوية التي سيدرس الطالب فيها تقع في قرية تخدمها عدة طرق بعضها ينطبق عليه شرط المسافة المعتمدة في صرف بدل الاغتراب وبعضها لا ينطبق عليه شرط المسافة المعتمدة في الصرف من المعتمد بالقياس يكون على الطرق التي لا ينطبق عليها شرط المسافة.

إذا كان الطريق يجمع بين الوعور والصحراوي والمسفلت فانه يحسب كل كليو وعر لا تسلكه السيارة

الا بصموية بالغة بـ ( 3.34) كم والصحراوي اوالممهد (1.43 ) مسفلت، وان يكون الطالب منتظاً كامل اخر عامين وقد اجتاز اخر سنتين في القرية التي لا توجد فيها المرحلة المطلوبة.

إذا كان الطالب يرغب في مدرسة تستحق صرف بدل اغتراب وتوفرت المرحلة الدراسية والصف الدراسي

الذي سيدرس فيها البلد الذي تقيم فيه اسرته او قرية قريبة من قريته والمسافة اقل من المسافة المعتمدة لصرف بدل الاغتراب لا يستحق الإعانة وله الخيار في الدراسة في أي من البلدين دون استحقاق

بدل الإغتراب.

تجرى مراجعة سنوية لهذه الشروط بالنسبة لكل طالب مغترب لاحتمال ا فتتاح مدارس جديدة في بداية كل عام دراسي تلقي أحقية بعض الطلاب لهذه الإعانة او لاحتمال تغيير سكن الطالب أو افتتاح طرق جديدة موصلة للقرية، لا يحق للطالب الجمع بين إعادة بدل التراب والنقل الرسمي أو مكافاة او إعانة اخرى مع ملاحظة ان

ذلك لا يشمل اعادة ابناء وينات المعلمين والمعلمات المتوفين.

تستكمل مستندات الاقتراب وتدقق من قبل إدارة / قسم خدمات الطلاب وتوقع من مدير خدمات ويصدر قرار إداري (من مدير (عمام) التعليم بالمنطقة أو المحافظة) بصرف الإعانة للطلاب والطالبات المستحقين لها بناءً على قبول الطلب – وفق النموذج المعتمد من اللجنة المشكلة لدراسة طلبات صرف بدل الاغتراب.

مدة صرف الإعانة عام دراسي كامل من بداية اول يوم دراسي إلى آخر يوم في في الاختبارات إذا صدر له

قرار باستحقاقه بدل الاقتراب من مدير التعليم في اي وقت من العام الدراسي.

إذا انتهت العام الدراسي بدون ان يصدر للطالب /ة قرار منح بدل الهاتراب فلا يستحق الطالب / ة إعانة

من سنته تلك وإذا لم تصرف له / ا الإعانة قبل نهاية السنة المالية فيسقط حقه فيها ولا يحق له المطالبة بها وفقاً لتعليمات المقام السامي.

يخصم من اعانة بدل الاغتراب ايام الغياب بدون عذر مقبول وتثبت في المسير إذا رسب الطالب/ة سنة واحدة تخفض الإعائة بنسبة 50% وإذا رسب سنتين متتاليتين تقطع وإذا نجح بعد ذلك، يعاد صرفها.

لا تصرف إعانة بدل الإغتراب للطلاب والطالبات الذين يقيمون حركة المزارع والبدو الرحل،يجب ان تكون الإحداثيات المسجلة في نموذج طلب وتاييد إعانة بدل الاغتراب وفق المعتمد لدى إدارة التخطيط المدرسي.

المدرسة التي يزيد عدد المغتربين فيها من 25% من اجمالي عدد الطلبة يتم تشكيل لجنة من الادارة لقياس المسافات والرفع فيها للوزارة تنتظر في امرها.