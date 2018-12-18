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تتقيد بنظام الخدمة المدنية

التعليم تعتمد لجنة لشغل وظائفها المستثناة من مسابقة الوزارة

التعليم تعتمد لجنة لشغل وظائفها المستثناة من مسابقة الوزارة
weam.co/561373
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

اعتمدت وزارة التعليم لجنة لشغل الوظائف المستثناة من المسابقة بوزارة التعليم جاء ذلك في قرار لنائب وزير التعليم حصلت “الوئام ” على نسخة منه.

وتضمن القرار تشكيل لجنة لشغل الوظائف المستشاة من المسابقة بوزارة التعليم على النحو التالي:

وكيل الوزارة للموارد البشرية رئيسا، المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية عضوا، المدير العام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية عضوا، الأستاذ نايف بن محمد العتيبي، مكتب معالي النائب، عضوا، مدير إدارة الترقيات، سكرتيرا للجنة.

وتضمن القرار اختصاصاتها بترشيح من تراه من بين الموظفين المستحقين للتعيين لشغل الوظائف المستثناة من المسابقة، على أن تتقيد في إجراءاتها بالأحكام والتعليمات المحددة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة  في هذا الخصوص.

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