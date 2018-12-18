الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع

الوئام - وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع، قبيل اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما ظل الدولار يتعرض لضغوط جراء تكهنات بأن دلائل حدوث اضطراب اقتصادي قد تحفز المركزي على وقف سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يرفع اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق، اليوم، ويستمر يومين لكن التركيز سيكون على توقعات اللجنة لعام 2019.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية، ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر الجاري، عند 1249 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بينما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1249.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة عند 14.66 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 789 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاديوم إلى 1256.80 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1269.5 دولار في الجلسة السابقة.