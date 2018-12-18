الأمم المتحدة تدين إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان

الوئام - متابعات

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة أمس، السلطات الإيرانية، بسبب حجم الانتهاكات المتصاعدة ضد حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم، أن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق بالأغلبية على قرار يدين إيران، بسبب انتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان خلال جلسة عقدت في مقر المجلس في جنيف”,

وقال موقع “راديو فردا” التابع للمعارضة الإيرانية، إن “قرار إدانة إيران تمت الموافقة عليه بالأغلبية، بعدما صوت 84 بلدًا لصالح القرار مقابل 30 صوتًا معارضًا، فيما امتنعت 67 دولة عن التصويت”.

وإضافة إلى الدول الغربية، صوتت بلدان مثل السعودية والإمارات واليمن والبحرين لصالح هذا القرار، فيما كانت روسيا والصين وسلطنة عمان وباكستان والعراق والهند وأفغانستان ولبنان وفنزويلا وقطر والكويت ومصر والمغرب والجزائر من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

وأعرب مجلس حقوق الإنسان، في تقريره، عن قلقه إزاء استمرار الانتهاكات بحق الأطفال الأحداث، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إذ أفاد بأن الحكومة الإيرانية لا تمتثل للمعايير والقواعد الدولية.

مشيرا إلى تقارير عن تعذيب المعتقلين، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وتهديد نشطاء حقوق الإنسان، وتقييد حرية التعبير.

ونوهت تقارير الأمم المتحدة عن حجم الانتهاكات ضد الإيرانيين، التي تزايدت من قبل السلطة منذ احتجاجات يناير الماضي، التي خرجت ضد النظام والحكومة بسبب موجة الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.