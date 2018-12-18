العين يواجه بطل “كوبا ليبرتادوريس” في استكمال مشوار الصعود

الوئام - متابعات

يحل ريفير بليت بطل “كوبا ليبرتادوريس” ضيفا صعبا على العين “الزعيم” في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، اليوم، في نصف نهائي مونديال الأندية، التي تستضيفها الإمارات للمرة الرابعة.

ويسعى العين، المنتشي بالفوز الساحق على الترجي التونسي بنتيجة 3 أهداف للاشيء، إلى استكمال مسيرته في كأس العالم للأندية، والوصول إلى المربع الذهبي.

الأمل ذاته يحدو فريق ريفر بليت الأرجنتيني، الذي يبحث مدربه مارسيلو جاياردو، عن الفوز الذي يمنحه بطاقة التأهل للدور النهائي.

ويعتمد جاياردو على القوة الضاربة في طريقة 4-3-3 بوجود الموهوب جونزالو مارتينيز وإجناسيو فرنانديز والمهاجم لوكاس براتو وهو المثلث الذي يجيد استغلال المساحات وصناعة الخطورة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد هزاع بن زايد بالعين، وتنقلها مباشرة قناة Biensports 1 HD.

وعلى الملعب نفسه، ولكن في الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي فريق الترجي التونسي، أمام فريق جوادالاخار المكسيكي، في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

وصرح معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي، أن اللاعبين يعيشون حالة من خيبة الأمل بعد الخسارة من العين، مضيفا في الوقت نفسه أن مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس مهمة للفريق.