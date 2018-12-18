تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق الاثيوبية قاتلة غلباء البيشي في الدمام

الدمام- الوئام:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانية أثيوبية بالدمام وفيما يلي نصه:قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدمت / ميليون ابيسا نادو – أثيوبية الجنسية – على قتل / غلباء بنت عبدالله بن هيف البيشي -سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها عدة طعنات في جسدها بأداة حادة مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / ميليون ابيسا نادو -أثيوبية الجنسية – اليوم الثلاثاء 11 / 04 / 1440هـ، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.