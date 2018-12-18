المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل يستنكر موقف مجلس الشيوخ الأمريكي

الوئام - واس

استنكر المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الموقف الذي صدر من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الهدف من هذه الحملة تشويه سمعة المملكة، ومحاولة النيل من قيادتها ومكانتها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الدكتور عبد الحميد متولي في بيان أصدره : إن سيادة المملكة العربية السعودية والمساس بقيادتها، يمثل خطاً أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.

وأعرب عن إدانته وشجبه واستنكاره الشديد وكذلك وقوفهم وتأييدهم المطلق لأية إجراءات يمكن أن تقدم عليها المملكة بحق الدفاع عن سيادتها وأمنها .

ودعا الله العلي القدير أن يحفظ على المملكة نعمتي الإيمان والأمان، تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولما فيه خير الإسلام والمسلمين.