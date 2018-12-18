وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة إلى مكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة اليوم مكة المكرمة وسط حفاوة واستقبال وخدمات قدمت لهم من المسؤولين والقائمين على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة بعد زيارتهم للمدينة المنورة التي تخللها العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية الدينية وزيارة للمعالم الإسلامية والتاريخية بالمدينة المنورة.

وتوجه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة فور وصولهم محرمين بالعمرة إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة.

وعبر عدد من الضيوف عن سعادتهم الكبيرة بالوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة ، مشدين بالخدمات المتنوعة التي قدمت لهم في حلهم وترحالهم ؛ مؤكدين أن هذا يأتي ضمن قائمة الخدمات الإنسانية والإسلامية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي جعلت من أولوياتها خدمة الإسلام و المسلمين والدفاع عن قضاياهم وفق منهج إسلامي .

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الضيافة والترحاب ضمن البرنامج المبارك.

وقالوا : حقق البرنامج لكثير منا الحلم بالوصول إلى الأرضي المقدسة والحرمين الشريفين للزيارة وأداء نسك من مناسك الدين الإسلامي الحنيف.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل.