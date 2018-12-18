استقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي

الوئام - متابعات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، استقالة مدرب الفريق لكرة القدم، جوزيه مورينيو.

ولم تعرف بعد الأسباب الرئيسية وراء رحيل مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر، كما لم يطرح اسما بديلا لخلافته في تدريب الفريق.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر في وقت سابق، استمرار البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق، ومنحه فرصة ثانية، وذلك عقب الخسارة أمام ليفربول، الأحد، بنتيجة 3-1.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الأداء المتراجع الذي يقدمه خلال الفترة الماضية.