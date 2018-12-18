هيئات عالمية وفنانون ورواد مواقع التواصل يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية

الوئام - متابعات

أحيا العالم العربي، اليوم، ذكرى اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 من ديسمبر كل عام، حين اقترحت المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فى الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.

وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 فى ديسمبر 1973 يوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، مع باقى اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة، وهى الروسية، والصينية، والإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، والعربية.

واحتفلت اليوم هيئة الأمم المتحدة بإحياء يوم اللغة العربية، إذ شاركت عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” بفيديو، لسفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبى، حينما أنهى كلمته خلال جلسة حول ميانمار بآية من القرآن الكريم، حينما كان رئيسا لمجلس الأمن.

أما منظمة اليونسكو فكتبت عبر “تويتر”: “ها نحن نحتفل اليوم بقدرة اللغة العربية على جمعنا حول قيم مشتركة من أجل بناء السلام حول العالم”.

ولم يغب الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى، عن الاحتفاء باللغة الأم لما يقرب من 290 مليون نسمة حول العالم، فقال: “فى اليوم العالمى للغة العربية.. تحتفى الإمارات مع العالم بهذه اللغة الخالدة.. دراسة وبحثا وعبر سياسات حكومية وثقافية متجددة.. لدينا أجندة وطنية للغة العربية ووجهنا بعمل المزيد من الدراسات والمبادرات لترسيخها لغة للحياة”.

وشاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها، بأبيات من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، عبر حسابها على “تويتر”: “ هجرت بعض أحـبتى طوعاً لأنى رأيـت قـلــوبهم تهــوى فراقى

نعم يشتاقهم قـلبى ولكن وضعت كرامتى فــوق اشتياقى

وأرغب فى وصالهم ولـكـن طـريـق الـذل لا تهواه سـاقى”

وعلقت الفنانة إليسا قائلة: “هذه الأبيات الرائعة من أحمد شوقى لمناسبة اليوم العالمى للغة العربية”.

فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسما باسم “اليوم العالمي للغة العربية” تصدر قائمة الأكثر تداولا، عبر “تويتر”، وشارك عليه آلاف المتابعين، مشجعين على الاحتفاء بها، ومعرفة جمالياتها، ودراستها بشكل متعمق.

وخلال السنوات الماضية، تزايد الوعي بأهمية وقيمة دراسة اللغة العربية، وقواعدها وأصولها، فانتشر عبر شبكة الإنترنت العديد من المواقع المعنية بذلك، ودشن متابعون صفحات على “فيسبوك” لدراسة اللغة والتعريف بمدى أهميتها.