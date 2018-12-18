ميزات جديدة يضيفها “فيسبوك” لكاميرا “ماسنجر”

الوئام - متابعات

أعلن موقع فيسبوك عن تحديث تطبيق ماسنجر عبر إضافة ميزات الكاميرا الجديدة لتطبيق، بالإضافة إلى الدعم المحلى لمقاطع الفيديو Boomerang، جنبا إلى جنب ميزة الواقع المعزّز التي تسمح لك بوضع ملصقات “ماسنجر” فى الصور ومقاطع الفيديو.

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، يمكن أخذ ملصقات ماسنجر مباشرة من الدردشات وإضافتها إلى الصور الفوتوغرافية، ومن خلال الضغط على رمز الكاميرا أيضا بجوار الملصق، يمكنك الآن إضافته ككائن حقيقى مدمج.

وتتاح ميزات ماسنجر الجديدة لغالبية المستخدمين على مستوى العالم حاليا، وستكون متوفرة في كل من تطبيق ماسنجر المعاد تصميمه وإصداره القديم.

وبعد الإضافات الجديدة أصبح “فيسبوك ماسنجر” يحتوى على خمسة أوضاع مختلفة للكاميرا، وهى “العادية، فيديو، نص، boomerang ، selfie”، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان فيس بوك عن إعادة تصميم تطبيق ماسنجر، والتركيز بشكل أساسى على البساطة.