التعليقات: 0

للصور ومقاطع الفيديو

ميزات جديدة يضيفها “فيسبوك” لكاميرا “ماسنجر”

ميزات جديدة يضيفها “فيسبوك” لكاميرا “ماسنجر”
weam.co/561414
الوئام - متابعات

أعلن موقع فيسبوك عن تحديث تطبيق ماسنجر عبر إضافة ميزات الكاميرا الجديدة لتطبيق، بالإضافة إلى الدعم المحلى لمقاطع الفيديو Boomerang، جنبا إلى جنب ميزة الواقع المعزّز التي تسمح لك بوضع ملصقات “ماسنجر” فى الصور ومقاطع الفيديو.

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، يمكن أخذ ملصقات ماسنجر مباشرة من الدردشات وإضافتها إلى الصور الفوتوغرافية، ومن خلال الضغط على رمز الكاميرا أيضا بجوار الملصق، يمكنك الآن إضافته ككائن حقيقى مدمج.

وتتاح ميزات ماسنجر الجديدة لغالبية المستخدمين على مستوى العالم حاليا، وستكون متوفرة في كل من تطبيق ماسنجر المعاد تصميمه وإصداره القديم.

وبعد الإضافات الجديدة أصبح “فيسبوك ماسنجر” يحتوى على خمسة أوضاع مختلفة للكاميرا، وهى “العادية، فيديو، نص، boomerang ، selfie”، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان فيس بوك عن إعادة تصميم تطبيق ماسنجر، والتركيز بشكل أساسى على البساطة.

روابط ذات صلة

«فيسبوك» يحظر صفحة نجل نتنياهو لإساءته للمسلمين

«فيسبوك» يحظر صفحة نجل نتنياهو لإساءته للمسلمين

فيسبوك تعترف من جديد: خصوصية 6 ملايين مستخدم في خطر

فيسبوك تعترف من جديد: خصوصية 6 ملايين مستخدم في خطر

المصادقة ثنائية العامل توفر حماية مزدوجة للحسابات الإلكترونية

المصادقة ثنائية العامل توفر حماية مزدوجة للحسابات الإلكترونية

إخلاء مقر “فيسبوك” في ولاية كاليفورنيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

إخلاء مقر “فيسبوك” في ولاية كاليفورنيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>