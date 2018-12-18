إمارة الشرقية: تنفيذ 37 مشروعا للطرق بتكلفة 3.5 مليار ريال

الوئام - متابعات

قال المهندس أحمد الغامدي، المدير العام لفرع وزارة النقل بإمارة المنطقة الشرقية، إن العمل مازال مستمرا في فرع الوزارة بالمنطقة لتنفيذ عدد 37 مشروعا للطرق، بتكلفة تقارب 3,5 مليار ريال.

وأوضح الغامدي أن المشروعات تشمل حاضرة الدمام وكافة محافظات المنطق, إضافة إلى مشروعات الصيانة العادية والوقائية على الطرق القائمة بتكلفة تزيد على 1.7مليار ريال لصيانة شبكة طرق بطول ٧٥٠٠كلم في المنطقة الشرقية.

مضيفا أنه جرى الانتهاء من إصلاح وصيانة الطرق بأطوال تجاوزت 502 كلم وتكلفة بلغت 308 مليون ريال، شملت عددا من الطرق الرئيسية بالمنطقة خلال العام 1439 هـ.

من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المنطقة حظيت بمجموعة كبيرة من المشروعات الكبرى التي تأتي استكمالًا لمسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا ولله الحمد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، حيث تمثلت في تدشين مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” التي ستكون – بمشيئة الله – امتدادًا لحلقات المدن الصناعية, ومدن الطاقة والبترول والبتروكيماويات، وكذلك رافداً مميزًا لاستقطاب الكثير من الأبناء والبنات، وكذلك الحراك الواسع في مشروعات التنمية في جميع المحافظات منها ما أنجز وما هو تحت الإنجاز, وخلال الشهرين القادمين ستنتهي العديد من المشروعات سواء كانت في الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المدن أو في مشروعات الطرق أو في مشروعات المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس ” الاثنينية” الأسبوعي بديوان الإمارة, منسوبي فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أن الطرق هي شريان الحياة وكل ما يتعلق بالطرق والنقل بالنسبة للوطن, وخصوصاً في منطقة كبيرة كالمنطقة الشرقية يعتبر أساس وليس ترف وهي حاجة أكثر من أن تكون وسيلة نقل ، مبينًا سموه أن مشروع النقل العام في طور الدراسة وهي أكبر مما يتوقع الجميع ولم يعلن عنها شيء حتى الآن فهي تدرس بشكل جدي بعد اعتمادها لحاضرة الدمام, وبوجود مدينة الملك سلمان للطاقة ستكون مربوطة بالنقل العام وهذا سيكون أيضاً أحد الأمور التي ستكون امتداد للنقل العام وإضافة مميزة للمنطقة.

وأبان أمير المنطقة أن العمل في رأس الخير قائم في إيجاد وصلة بين رأس الخير والجبيل الصناعية, مؤكدًا أن أمانات المدن لها دور كبير في ما يتعلق بالطرق, مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية نفذت الكثير من المشروعات بأعلى المستويات كما أن هناك بعض المشروعات تحت التنفيذ، وأن محافظة الأحساء حظيت خلال الـ 6 الأشهر الماضية افتتاح 7 جسور من الجسور المفصلية بالمحافظة, وأصبحت الحركة من جنوب الأحساء إلى شمالها سلسة للغاية، وأن أمانة محافظة حفر الباطن التي سلمتها أمانة المنطقة الشرقية كل مشاريع البنية التحتية التابعة للمحافظة وبالتالي فهي حلقة متكاملة.

وأضاف سموه أن مشروعات خطوط سكك الحديد التي تتبع وزارة النقل جرى الانتهاء من عدد من المشروعات وتقليص فترة التحرك من الدمام إلى الهفوف, وإلى الرياض بالسرعة المتاحة أكثر من الماضية واختصار للطريق, بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى التي سمحت لسكة الحديد بالعبور ببعض المناطق المخصصة لها فجميعها إنجازات ونطمح بالمزيد ليستطيع المواطن والمقيم من التواصل والتنقل للمناطق الأخرى بالمملكة بكل يسر وسهولة وفي فترة وجيزة بمختلف الوسائل النقل عبر الطرق البرية والقطارات, وجميعها تحت الرعاية والاهتمام فنحن نسابق الوقت ونريد في أقرب وأسرع وقت ممكن ولكن في نفس الوقت, و لا نريد أن نعمل ونضحي بالنوعية على حساب الزمن فهذه جميعها مبشرات خير .

واختتم سموه كلمته في اللقاء بالدعاء بالتوفيق لأبنائنا وبناتنا مع بداية الاختبارات النهائية في أداء امتحاناتهم بالشكل المطلوب وتحقيق النتائج المرجوة منهم.

وشهد اللقاء مداخلتين الأولى لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, والثانية لعضو مجلس المنطقة المهندس عبدالله بن محمد الزامل, أجاب عليها مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي.