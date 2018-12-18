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مدير عام حرس الحدود يصدر قرارا بترقية ٢٩٣٧ فردا

مدير عام حرس الحدود يصدر قرارا بترقية ٢٩٣٧ فردا
weam.co/561421
الرياض- الوئام

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، قرارًا بترقية ٢٩٣٧ فردًا من مختلف الرتب والتخصصات، اعتبارًا من ١/ ٤ / ١٤٤٠هـ.

ورفع مدير عام حرس الحدود، أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية -حفظه الله- على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه من لدن سموه الكريم.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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