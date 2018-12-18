مساعد مدير تعليم الطائف تتفقد سير الاختبارات بمدارس محافظة تربة

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

أجرت مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية للبنات، مها بنت طاهر الزايدي، جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء، لمدارس تربة للبنات للاطلاع على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على الوضع العام للمدارس، ورافقتها خلال الجولة، رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بتربة.

وشملت الجولة، الثانوية الثانية والابتدائية الثانية، واطمأنت من خلالها على أداء الطالبات لاختباراتهن واطلعت على الخطط الخاصة بأعمال اللجان والتصحيح والرصد.

وأكدت “الزايدي”، أن الاختبارات في حد ذاتها ليست هدفًا بل هي وسيلة لقياس مستوى الطالبات لتكشف مدى استفادتهن من العلوم والمعارف والمهارات من خلال أدائهن في هذه الامتحانات، مبرزة أهمية التعاون بين المشرفات وقائدات المدارس والمعلمات وأولياء الأمور لما فيه مصلحة الطالبات وتهيئة الأجواء التربوية الملائمة لهن لأداء اختباراتهن في بيئة تربوية مطمئنة.

وبيّنت أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وضعت خطة لسير الاختبارات، تتضمن زيارات عدد من المشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس، للاطلاع على سير الاختبارات، ورفع تقارير يومية عنها.

وشددت على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لأداء الطالبات للاختبارات في جميع مدارس البنات بمختلف مراحلها التعليمية، مؤكدة ضرورة التصحيح والرصد أولًا بأول حتى يتم إظهار النتائج في موعدها المحدد, داعية الجميع لتوفير سبل الراحة من أجل سير الاختبارات وفق ما خطط لها, متمنية لجميع الطالبات التوفيق في أداء اختباراتهن.