الاحتلال الإسرائيلي تلاحق غسان كنفاني بعد 46 عاما من استشهاده

الوئام - متابعات

لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، بعد أن استهدفته سيارة مفخخة في بيروت، عام 1972، حين لم يتجاوز عمره 36 عاما.

وأجبرت سلطات الاحتلال، عائلة الأديب الفلسطيني الراحل، على إزالة نصب تذكاري له، جرى تشييده أخيرا في إحدى مقابر مدينة عكا.

ونجحت ضغوط وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، ووزيرة الثقافة، ميري ريغيف، في إجبار عائلة كنفاني على أن إزالة النصب من المقبرة، كما نشرت صور تظهر أن النصب لم يعد موجودا.

وكانت وسائل إعلام عبرية أشارت إلى وجود النصب التذكاري الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار غضب السياسيين الإسرائيليين، فيما أمر آرييه درعي الوقف الإسلامي في مدينة عكا بإزالة النصب التذكاري الذي شيّد في مقبرة النبي صالح.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الخطوة الإسرائيلية “دليل واضح وصريح إلى الهجمة المسعورة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، ومناضلينا، وشهدائنا الأبرار”، بينما قررت عائلة كنفاني إقامة نصب تذكاري آخر في مكان خاص.

وغسان كنفاني سياسي وأديب فلسطيني، ولد في مدية عكا عام 1936، وهُجّر مع عائلته إلى لبنان عقب نكبة فلسطين عام 1948، وعاش في لبنان فترة ثم انتقل إلى سوريا فالكويت، قبل أن يعود لاحقا إلى لبنان.

اغتالته يد الغدر تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي عام 1972، عبر تفجير سيارة مفخخة في بيروت، بعدما ترك وراءه إرثا أدبيا كبيرا، خاصة في القصة القصيرة والرواية، ومن أبرز أعماله مجموعات قصصية مثل: أرض البرتغال الحزين وموت سرير رقم 12، وعن الرجال والبنادق، وروايات مثل عائد إلى حيفا، ورجال في الشمس، وأم سعد.