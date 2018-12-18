وزير الحج الإيراني في السعودية لشكرها وبحث ترتيبات الحجاج الإيرانيين

الوئام- واس

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور علي رضا رشيد يان، والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.

وأكد أن المملكة تبدأ استعدادها مبكرًا لموسم الحج باستقبال الجهات المعنية بشؤون الحجاج في الدول الإسلامية لمناقشة ترتيبات استضافة حجاج هذه الدول، لافتًا النظر إلى أن ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية واهتمام بالحجاج وتسخير الإمكانيات لهم أثمرت ولله الحمد عن تحقيق نسب رضا عالية لدى وفود الرحمن بما فيهم حجاج الجمهورية الإيرانية حيث تحرص المملكة أن يؤدي الجميع مناسكهم بيسر وطمأنينة وراحة واستقرار.

من جهته، عبر رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور علي رضا رشيد يان، عن شكره للملكة العربية السعودية على جهودها المباركة في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وحرصها في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في راحة واستقرار، معربا عن شكره لوزير الحج والعمرة، على الجهود التي تبذل من أجل تعزيز سبل التواصل بين البلدين فيما يتعلق بشؤون الحجاج الإيرانيين.