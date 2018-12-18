الشورى البحريني يدين ادعاءات “الشيوخ الأمريكي” تجاه السعودية

واس - الوئام:

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره للادعاءات والاتهامات المسيسة والمرفوضة التي صدرت من مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا تجاه المملكة العربية السعودية التي تعكس بجلاء عدم استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الصحيحة، وبناء مواقف وآراء غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، فضًلا عن أنها تعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وإساءة إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.

وأكد في بيان اليوم، رفضه لكل المحاولات والأساليب التي يراد منها النيل من سيادة المملكة العربية السعودية، واستغلال عدد من القضايا من أجل ضرب أمنها واستقرارها، دون اعتبار للمستويات المتقدمة التي تمتلكها المملكة في المجالين العدلي والحقوقي.

وأشاد مجلس الشورى البحريني بالجهود الكبيرة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد العالمي، وإسهاماتها المتواصلة في تقديم المساعدات لشعوب الدول التي تشهد منازعات وحروب، جعلها الدولة الأهم في تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة والعالم أجمع، والداعم الرئيس لجهود مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والتصدي بقوة لداعميه ومموليه.