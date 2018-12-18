التعليقات: 0

بيانات غير صحيحة

الشورى البحريني يدين ادعاءات “الشيوخ الأمريكي” تجاه السعودية

الشورى البحريني يدين ادعاءات “الشيوخ الأمريكي” تجاه السعودية
weam.co/561438
واس - الوئام:

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره للادعاءات والاتهامات المسيسة والمرفوضة التي صدرت من مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا تجاه المملكة العربية السعودية التي تعكس بجلاء عدم استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الصحيحة، وبناء مواقف وآراء غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، فضًلا عن أنها تعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وإساءة إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.

وأكد في بيان اليوم، رفضه لكل المحاولات والأساليب التي يراد منها النيل من سيادة المملكة العربية السعودية، واستغلال عدد من القضايا من أجل ضرب أمنها واستقرارها، دون اعتبار للمستويات المتقدمة التي تمتلكها المملكة في المجالين العدلي والحقوقي.

وأشاد مجلس الشورى البحريني بالجهود الكبيرة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد العالمي، وإسهاماتها المتواصلة في تقديم المساعدات لشعوب الدول التي تشهد منازعات وحروب، جعلها الدولة الأهم في تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة والعالم أجمع، والداعم الرئيس لجهود مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والتصدي بقوة لداعميه ومموليه.

روابط ذات صلة

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه مجلس الشيوخ الأمريكي

الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها تجاه مجلس الشيوخ الأمريكي

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق الاثيوبية قاتلة غلباء البيشي في الدمام

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق الاثيوبية قاتلة غلباء البيشي في الدمام

أهل الحديث الهندية تندد بموقف مجلس الشيوخ الأمريكي تجاه المملكة

أهل الحديث الهندية تندد بموقف مجلس الشيوخ الأمريكي تجاه المملكة

شاهد: رئيس هيئة الأركان السعودي يصل الخرطوم

شاهد: رئيس هيئة الأركان السعودي يصل الخرطوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>