مدرسة أمريكية تجبر إخصائية عربية على “عدم مقاطعة إسرائيل”

الوئام - متابعات

أقامت إخصائية في معالجة أمراض النطق، دعوى قضائية، ضد مدرسة بولاية تكساس الأميركية، بعد أن طردتها من عملها لرفضها التوقع على تعهد بـ”عدم مقاطعة إسرائيل”.

وقالت بهية عماوي، التي تعمل إخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في ولاية تكساس، التي توجد فيها جالية عربية كبيرة، إنها لم توقع على العقد، لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعما للمقاطعة ضد إسرائيل بسبب احتلالها أراض فلسطينية.

وفي السياق ذاته أورد موقع “فوروورد” الأميركي أن “بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل”.

وأوضح التقرير الذي نشره الموقع أن “الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي”.

ورفعت عماوي، أمس الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.