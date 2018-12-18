البرلمان العراقي يفشل في التوافق على الحكومة بسبب حقيبتي “الدفاع” و”الداخلية”

بغداد - الوئام

أخفق البرلمان العراقي، في التصويت على تشكيل الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي، وأعلن تأجيل انعقاد جلسته إلى يوم الخميس المقبل.

وأكد مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن البرلمان صوت على نوري الدليمي، وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل، وزيرا للتعليم العالي، كما صوت على عبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.

ولم يتم التصويت على وزيرتين للتربية والهجرة، وطالب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بحضور الوزراء الذين تم التصويت عليهم، لآداء اليمين الدستورية الخميس المقبل.

وتشهد الساحة العراقية خلافا على حقيبتى الداخلية والدفاع، ويجرى بشأنهما مباحثات بين الكتل السياسية المختلفة من أجل التوافق على مرشحين.

وتسبب انسحاب كتلة الإصلاح بزعامة تحالف سائرون في إخفاق البرلمان في التوافق على استكمال التشكيلة الحكومية.