قمع واعتقال وتعذيب.. انتهاكات نظام الملالي تتواصل ضد العمال في الأحواز

لم تكتفِ قوات الأمن الإيرانية بالتصدي لمظاهرات عمال الأحواز المطالبين بحقوقهم المالية لأكثر من شهر وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية، بل حولت الأحواز إلى ثكنة عسكرية تنتهك خلالها احتجاجات العمال المشروعة، بعد أن أصابت العديد منهم بجروح بالغة، حسب مصادر في المكتب الإعلامي لحركة النضال عربي لتحرير الأحواز.

ورغم الإجراءات القمعية التي يرتكبها نظام الملالي ضد العمال، إلا أن موجة الغضب العمالي ما زالت تتصدى لانتهاكات الأمن، حيث واصل عمال الشركة الوطنية للحديد والصلب في الأحواز، احتجاجاتهم لليوم التاسع والثلاثين ضد سياسات الدولة الإيرانية، مرددين شعارات “نصر من الله وفتح قريب على هذه الحكومة التي تخدع الشعب وتكذب عليه”.

جاء ذلك بالتزامن مع حملات الاعتقالات الموسعة ضد هؤلاء العمال من منازلهم على يد أجهزة الأمن وتعذيبهم حيث تم اعتقال 28 عاملًا وتعذيبهم.

من ناحية أخرى، تظاهر عدد كبير من العاملين في شركة الفارابي للبتروكيماويات بمعشور، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على تأخر استلام مستحقاتهم المالية فضلا عن التأخير المعتاد في استلام الرواتب وتقليص الحوافز والبدلات، وأيضا احتجاجات واسعة من عمال شركة سد “آريوبرزن” في مدينة أرجان بالأحواز، ضد إدارة الشركة التابعة للنظام الإيراني بسبب مستحقاتهم المتأخرة منذ ستة أشهر.

ونتيجة الإجراءات القمعية التي يرتكبها نظام الملالي لمناهضة الاحتجاجات العمالية المشروعة، دشن ناشطون حملة ضخمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتضامن مع المعتقلين من عمال شركة الوطنية للحديد والصلب في الأحواز، معلنين وقوفهم إلى جانب عمال الشركة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإيراني من منازلهم، والإقدام على نقل عدد منهم وتعذيبهم في أماكن تابعة للنظام.

كما أدان اتحاد السائقين حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهري، واستنكر اتحاد المعلمين والمثقفين في الأحواز، الممارسات القمعية بحق العمال.