دوريات الأمر بالمعروف بجده تكثف جولاتها أيام الاختبارات على المجمعات التعليمية للبنات

جدة- الوئام- حجب العصيمي:

انطلقت الدوريات الميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، تزامنًا مع بداية فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وتشمل الدوريات والجولات الميدانية المجمعات التعليمية والجامعات والكليات والأماكن التي يكثر فيها تواجد الطلاب والطالبات.

وأكد رئيس هيئة محافظة جدة الشيخ سعود العبيدي، خلال جولته الميدانية على ضرورة تكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، مشيدا بدور الأعضاء الميدانيين أثناء أدائهم عملهم وتعاملهم مع أبنائنا وبناتنا الطلاب عند وقوع المخالفات وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الجولات ضمن الخطة الميدانية المعدة من فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بإشراف مباشر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، ومتابعة ودعم من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.