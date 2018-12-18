وزير العمل: ميزانية 2019 تحفز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية

الوئام-متابعات

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية،أحمد سليمان الراجحي، اليوم، أن ميزانية 2019 تعكس حرص القيادة على نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير مزيد من الخدمات وتحسين القائم منها وتحفيز القطاع الخاص؛ ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية بتوسعه في توظيف أبناء وبنات الوطن.

وقال الراجحي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” أبارك لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده-يحفظهم الله-والشعب السعودي؛ بمناسبة صدور الميزانية التي تعكس حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير مزيد من الخدمات وتحسين القائم منها وتحفيز القطاع الخاص؛ ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية بتوسعه في توظيف أبناء وبنات الوطن.