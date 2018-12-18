مقابلات تقويمية لأداء رئيسات الأقسام الإشرافية للبنات بتعليم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي للبنات اليوم الثلاثاء المقابلة التقويمية لمديرة الاشراف التربوي الأستاذة هند بنت عبدالرحمن الزرقي ﻵداء رئيسات الأقسام الإشرافية بإدارة الإشراف التربوي.

وبحسب التفاصيل فقد عرضت فيها كل رئيسة قسم وفي مدة 15 دقيقة جميع ماقدمته من مهام وأعمال وتقويم أداء المشرفات التربويات.

بالاضافة إلى ما قدمته من إجراءات تصحيح ودعم وتأهيل مهني للمسندات إليها وذلك للوصول إلى تصور كامل حول أداء رئيسات الأقسام بحضور أخصائية التقويم بإدارة الإشراف التربوي الاستاذة / فاطمة الصخيري.

وفي نهاية المقابلة تقدمت مديرة الإشراف التربوي بالشكر لرئيسات الأقسام على الجهود التي بذلت من أجل إحداث تغيير نوعي في مستوى الأداء .