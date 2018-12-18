شاهد بالفيديو: مبادرة نشاط طالبات الطائف تبهر مسؤولي التعليم وتخطف الأضواء

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

أبهرت مشاركة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في مبادرة “إنطلاقة نحو الطلاقة” وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وخطفت أضواء الحضور والزوار.

وكانت إدارة تعليم الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات قد شاركت خلال تدشين وزير التعليم لمبادرة (إنطلاقة نحو الطلاقة) في افتتاح معرض اليوم العالمي للغة العربية والمقام بمقر الوزارة.

ودشن وزير التعليم الدكتور احمد العيسى المبادرة واستمع الى شرح مفصل عنها من مديرة ادارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي والتي استعرضت المبادرة ورؤيتها في تنمية قدرات الطالبات في مهارات الإلقاء والطلاقة واستشعاراً من إدارة نشاط الطالبات بإعداد كوادر مكتسبة الثقة بنفسها منطلقة بقدراتها الإلقائية في المحافل المحلية والوطنية والدولية محققة لرؤية الوطن 2030.

كما قدمت عضوة نادي الهواة بالطائف الطالبة ترف الغامدي قصيدة وطنية وقدمت المشرفة التربوية بمكتب شمال الطائف عبير الروقي وعضوة التطوير باندية مدارس الحي تعريفا بالمبادرة لزوار المعرض.

وأبدى معالي الوزير العيسى اعجابه بهذه المبادرة والتي تسعى إلى تنمية مهارات الإلقاء والطلاقة لدى الطلبة للمشاركة في المحافل المحلية والوطنية والدولية.

وتجدر الإشارة أن مشاركة تعليم الطائف ممثلة في ادارة نشاط الطالبات في معرض احتفاء الوزارة باليوم العالمي للغة العربية اشتملت على جناح مشروع أولمبياد الخط العربي والزخرفة الاسلامية بالعديد من اللوحات الفنية كذلك المشاركة في جناح إبداعات شبابية بعنوان “فني بلغتي” بالعديد من اللوحات والأعمال المقدمة من الطالبات.

كما شاركت الطالبة ترف الغامدي في أوبريت الاحتفاء إلى جانب عدد من الطالبات الادارات التعليمية الأخرى وحظيت مشاركتها بإعجاب الحضور ويذكر ان المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام ويقام بمقر وزارة التعليم.