تركيا.. سجن نجل شقيق غولن بدعوى الإرهاب

متابعات - الوئام

أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، حكما بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، ضد نجل شقيق رجل الدين التركي فتح الله غولن، بدعوى الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

وصدر الحكم بحق سلمان غولن، وفقا لمواقع تركية، من قبل الدائرة الـ23 بالمحكمة الجنائية في العاصمة أنقرة.

وذكرت مواقع تركية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحكمة أصدرت حكمها في الجلسة التي انعقدت الثلاثاء بحق المعتقل على ذمة التحقيقات منذ سبتمبر 2016، وبحضور هيئة الدفاع عنه.

والحكم بحبس غولن جاء إثر إدانته بـ”الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح (جماعة غولن)، واستخدام تطبيق بايلوك” الذي تزعم أنقرة أنه كان وسيلة التواصل السرية بين أعضاء الجماعة من أجل التخطيط للانقلاب عام 2016، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وفي دفاعه عن نفسه أثناء الجلسة نفى سلمان جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن محاكمته جاءت لمجرد حمله لقب غولن.

وأوضح أنه لم يرَ عمه فتح الله غولن في حياته سوى مرة واحدة، وأنه لا ينتمي لأي تنظيمات إرهابية.

وتابع قائلاً: “لدي طفل ما زال في عامه الثاني. وأنا العائل الوحيد لعائلتي الموجودة بالخارج وأنا ضحية في الداخل. أطالب ببراءتي وإخلاء سبيلي”.

في المقابل زعم رئيس المحكمة بختيار جولاق أن الحكم الصادر بحق غولن جاء في ضوء أدلة تؤكد أنه عضو بجماعة غولن، وليس لأنه يحمل لقب عائلته التي ينتمي إليها رجل الدين فتح الله.

وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت الذريعة نفسها.