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إيرانية الصنع

الجيش اليمني يسقط “درون حوثية” في مأرب

الجيش اليمني يسقط “درون حوثية” في مأرب
weam.co/561518
الوئام-متابعات

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن أبطال اللواء 26 ميكا تمكنوا من إسقاط الطائرة، في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة جنوبي محافظة مأرب.

وأكد أنه تبين “بعد فحص حطام الطائرة المسيرة، والتي كانت تحمل متفجرات، أنها إيرانية الصنع”.

وسبق إسقاط العديد من هذه الطائرات في جبهات يمنية مختلفة، وإحباط محاولات هجوم حوثية باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، أكد مهندسو الطيران بعد فحص حطامها أنها صناعة إيرانية، وفي ابريل الماضي تم إسقاط طائرتين من ذات النوع داخل الأراضي السعودية، وأكد حينها المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، أنها طائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.

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