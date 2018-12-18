استطلاع رأي: 77% لم يتعرضوا لأي من المشكلات النفسية

الوئام-متابعات

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية مؤخراً استطلاعاً لقياس وعي المجتمع حول العلاج النفسي حيث شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1068) مواطن بلغت نسبة الذكور منهم 58% والنساء 42% . وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة.

1) أكد 77% من عينة الاستطلاع أنهم أو أحد أفراد أسرهم لم يتعرضوا لأي من المشكلات النفسية. في المقابل. بينما أفصح 10% من المواطنين أن لديهم بعض المشكلات النفسية، و13% أشاروا إلى وجود هذه المشكلات لدى أسرهم.

2) يعتبر الاكتئاب أكثر المشكلات النفسية انتشار في المجتمع بنسبة ضئيلة بلغت %8 ثم القلق بنسبة % 3 والوسواس القهري % 3 كما بلغت نسبة مشكلات الأرق واضطراب النوم % 2 وبلغت نسبة الفصام والذهان % 1 بينما حوالي % 4 لديهم مشكلات نفسية أخرى لم تذكر.

3) أوضح 44% من أفراد المجتمع أن العلاج لدى الطبيب النفسي هو (الخيار الأول) لهم أو لأحد أفراد أسرهم في حالة التعرض لمشكلات نفسية. يلي ذلك، قراءة القرآن والأذكار بنسبة 31%، ثم الاستعانة بالرقية الشرعية لدى أحد الرقاة بنسبة 9%، العلاج لدى معالج نفسي بنسبة 7%.

4) بينت نتائج الاستطلاع غالبية أفراد المجتمع يفضلون الذهاب إلى المستشفيات والعيادات النفسية (الحكومية) بنسبة مثلت 57% بينما 32% يفضلون إلى المستشفيات والعيادات النفسية (الخاصة) و 11% يرون أن ذلك يعتمد على سمعة المستشفى أو العيادة.

5) يتفق ثلث أفراد المجتمع أن أهم معوقات الاستفادة من الخدمات النفسية المتخصصة هو ارتفاع تكلفة العلاج الدوائي والسلوكي النفسي في القطاع الخاص بنسبة مثلت 34%. يلي ذلك، عدم توفر عيادات نفسية في المستشفيات العامة بنسبة بلغت 28% ، بينما 17% يشيرون إلى نقص أسرة التنويم في المستشفيات النفسية للمرضى الذين يحتاجون إلى التنويم. كما أشار 23% إلى معوقات أخرى أبرزها (الخجل الاجتماعي، والخوف من المجتمع، وقلة الوعي).

6) جاء تقييم عينة الاستطلاع لخدمات الطب والعلاج النفسي في المملكة بشكل عام بمستوى (جيد) بنسبة 36%، بينما 19% يرون أنها خدمات (ممتازة) ، و 18% جاء تقييمهم بدرجة (ضعيف) بينما 28% ليس لديهم تصور واضح عن تقييم هذه الخدمات.