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ليبيا تضبط حاوية قادمة من تركيا محملة بطلقات نارية بدلا من الغذاء

ليبيا تضبط حاوية قادمة من تركيا محملة بطلقات نارية بدلا من الغذاء
weam.co/561524
متابعات - الوئام

ضبطت السلطات الليبية، الثلاثاء، حاوية قادمة من تركيا إلى ليبيا محملة بطلقات نارية في ميناء الخمس غرب ليبيا.

وكشف مصدر من جمارك ميناء الخمس، أنه كان من المفترض أن تكون الحاوية محملة بمواد غذائية، لكن تم ضبط حاوية 40 قدما قادمة من تركيا محملة بطلقات نارية، وفقا لما نشرته صحيفة “المرصد” الليبية.

ولفتت الصحيفة أنه بعد تفتيش الحاوية تبين أنها “تحمل أكثر من مليونين و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 مم”.

وأشار المصدر إلى أن “الحاوية كان من المفترض أن تكون محملة بمواد أرضيات ومكملاتها ومواد غذائية بحسب أوراق تسجيلها.

كما أكد المصدر في حديثه أن “كل الكمية على الحاوية كانت رصاصا دون وجود أي سلعة أخرى”.

وأفاد بأن الكمية التي وصفها بـ”الكبيرة جدا” تم التحفظ عليها من قبل جمارك الخمس، وجارٍ اتخاذ الإجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التي تعاني من انتشار السلاح.

ويشهد غرب ليبيا انتشارا للمليشيات التي تحمل السلاح خارج نطاق الدولة. واتهم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر (المسيطر على أغلب مناطق الشرق والجنوب) دولتي قطر وتركيا بدعم الإرهابيين بالسلاح والمال

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