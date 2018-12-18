وزير العدل: الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته

واس - الوئام

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _حفظهما الله_، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وأكد وزير العدل أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته، ويؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة رعاها الله ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال: إن القيادة الرشيدة بعون الله وتوفيقه ماضية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن وزارة العدل مستمرة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية ومبادراتها وفق برنامج التحول الوطني 2020 ومواصلة السعي للتميز المؤسسي لمواكبة تطور المملكة في شتى المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة دائمة من سمو ولي العهد الأمين _ حفظهما الله _ .

ودعا الدكتور الصمعاني في ختام حديثه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.