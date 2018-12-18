الجهات الأمنية تعثر على مفقود الخرج في منطقة صحراوية

الخرج - رائد العنزي

عثر الجهات الأمنية على مفقود الخرج، صباح الثلاثاء، في منطقة صحراوية تبعد عن محافظة الدلم 110 كيلومترات غربا.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بفقدان مواطن في العقد الرابع من عمره يستقل مركبة من نوع “داتسون”، تغيَّب عن ذويه منذ يوم أمس الإثنين.

وكثَّفت الجهات الأمنية بقيادة رقيب الميدان في البحث الجنائي سامي المطيري، والتي رُصدت آخر إحداثيات له بمنطقة صحراوية في “ظهرة العليا” غرب محافظة الدلم بما يقارب 110 كم غربا حتى تم العثور عليه سالما ولله الحمد.

وكانت الجهات الأمنية مكونة من شرطة الخرج والبحث الجنائي والدفاع المدني بمشاركة أقارب الشخص المفقود وفرق مساندة من فريق أنجاد وفرق عون التطوعية.

من جهته قدّم شقيق الشخص المفقود شكره لمدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف زايد على حرصه ومتابعته بالإتصال على الجهات الأمنية عن طريق الثريا. كما أبدى شكره لشعبة البحث الجنائي باستقبالهم البلاغ وسرعة الإنتقال للبحث.