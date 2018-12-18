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العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على ريفر بليت بركلات الترجيح

العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على ريفر بليت بركلات الترجيح
weam.co/561539
متابعات - الوئام

تأهل نادي العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على ريفر بليت بنتيجة 5-4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وافتتح التسجيل للعين ماركوس بيرج، في الدقيقة 3، قبل أن يسجل ريفر بليت هدفين في 5 دقائق عن طريق رفائيل سانتوس بوري في الدقيقتين 11 و16، وسجل كايو لوكاس فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 51.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لريفر بليت في الدقيقة 72، سددها مارتينيز قوية ارتطمت بالعارضة، وخرجت بعيدا عن مرمى العين، ليستمر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتؤل المبارة إلى ضرباتا الجزاء الترجيحية والتي حسمها العين.

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