هولندا تنتفض ضد أكاديمي تركي طالب بإعدام معارضي أردوغان

متابعات - الوئام

قال وزير التعليم الهولندي، إنغريد فان إنجلسهوفن، إنه سيبدأ تحقيقات بشأن تصريحات عميد الجامعة الإسلامية في روتردام، التركي أحمد آق كوندوز، بشأن حديثه التلفزيوني على قناة أكيت تي بقوله “يتوجب قتل المعارضين المتمردين على السلطات التركية بموجب القرآن الكريم”.

وقال الأكاديمي التركي، أثناء استضافته في القناة التركية خلال افتتاح مسجد بولاية كولن الألمانية في سبتمبر الماضي، إن أعداء الإسلام والدولة التركية يجب أن يحكم عليهم بالإعدام، مضيفا أن الإسلام الأوروبي الذي يقبل بوجود امرأة كإمام يشكل خطرا على الإسلام.

وهدد وزير التعليم الهولندي بسحب اعتماد الجامعة التي يتولى كوندوز رئاستها، قائلا: “هذه تصريحات مخيفة، ستبحث لجنة خاصة التصريحات ليتم توضيح ماذا قال، واتخاذ قرار بشأن كيف ينبغي علينا التعليق، لكن يتوجب علينا انتظار نتائج بحث اللجنة”.

من جانبه انتقدت رئيس حزب الاشتراكيين الهولندي، ليليان ماريجنسن، تصريحات كوندوز، قائلا: إنها لا يمكن أن تنبع من القرآن ولا من شخص أكاديمي، وأضافت: من يطالب بقتل الأشخاص على شاشات التلفاز لا يمكن أن يكون مسؤولا عن تطوير فكر الطلاب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها أحمد آق كوندوز الجدل، ففور وصوله إلى هولندا عام 2000 صرح قائلا: يمكن للرجال المسلمين أن يضربوا زوجاتهم، ومؤخرا سب كل منتقدي إردوغان ووصف الأكراد بـ”الكلاب”.