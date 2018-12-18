بلومبيرج: الملك سلمان يحمي المواطنين في الميزانية الجديدة

متابعات - الوئام

أشاد تقرير لصحيفة بلومبيرج الأمريكية بالإصلاحات القوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحماية المواطن في الميزانة الجديدة.

وقال التقرير إن الملك سلمان مد المدفوعات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات للمواطنين لمدة عام آخر للتخفيف من تأثير ارتفاع التكاليف.

وأضاف التقرير أن الملك سلمان، بموجب أمر ملكي، قام بتجديد تكلفة بدل المعيشة إلى حين الانتهاء من دراسة “نظام الحماية الاجتماعية” في المملكة.

وستتكلف الحزمة حوالي 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، وفقا لوزارة المالية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد صرح لبلومبيرج في أكتوبر، بأن الحكومة تبحث في أفضل الطرق لتعويض السعوديين الذين يحتاجون إلى دعم للزيادة في أسعار الطاقة المحلية وإدخال ضريبة القيمة المضافة.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “هذا يدل على أن الحكومة تتطلع إلى دعم مواطنيها في المملكة العربية السعودية”.

ووفقا لمعطيات الميزانية، سيكون التحدي الرئيس للاستدامة المالية هو خفض فاتورة الأجور في الولاية”، في حين سترتفع مخصصات الطلاب بنسبة 10 في المائة، وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة ستكمل دراستها حول شبكة الأمان الاجتماعي بالمملكة في منتصف عام 2019.



وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أنه تم الكشف عن قرار الدعم قبل وقت قصير من نشر المملكة العربية السعودية تفاصيل ميزانيتها في وقت لاحق يوم الثلاثاء، في حين هبط مؤشر تداول العام للأسهم السعودية 0.3 في المئة عند الإغلاق في الرياض.

تم إطلاق مدفوعات العلاوة لمدة عام في البداية في يناير لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيضات الدعم وضريبة القيمة المضافة الجديدة، التي يدعمها ولي العهد بموجب اقتراحه الطموح لإبعاد السعودية عن النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أغسطس أن يقل العجز في الميزانية إلى أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، بافتراض عدم تجديد المخصصات.