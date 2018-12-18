إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب على طريق عشيرة -الطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، عند الساعة ٦:٠٩م بلاغا عن وجود حادث انقلاب وذلك على طريق عشيرة تحديداً بعد الفيصلية بإتجاه المحاني .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث بإسم الهلال الأحمر في الطائف أن غرفة العمليات بالمنطقة والتي بدورها قامت بتوجيه 4 فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي .

وعند وصول أول فرقة إتضح بالموقع سبع اصابات منها 4 إصابات لأطفال وعلى الفور تم التعامل مع الاصابات حيث تعرضت إصابتين لإصابات متوسطة فيما صنفت بقية الإصابات بالبسيطة مما استدعى إلى تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلها بعد التنسيق إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري .