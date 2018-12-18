أمريكا ترحب ببيانات فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات إيران

متابعات - الوئام

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ترحب ببيانات فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.

وأكد بالادينو، في تصريحات صحفية، أن نظام طهران يدير حملات القمع والإعدامات ويقود حملة اعتقالات تعسفية ممنهجة، في خرق واضح لحقوق الإنسان.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو القرار 65 بهذا الخصوص ضد نظام طهران بسبب حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات العرقية الدينية والنساء والنشطاء والصحفيين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بأغلبية 84 صوتاً أمس في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، لا سيما إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفية والمنهجية والحالة الكارثية للسجون في إيران.

كما دعا القرار النظام الإيراني إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء. وندد القرار الأممي بقيام الحكومة الإيرانية بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين. واستند القرار إلى تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وذكرت التقارير أنه خلال عام مضى، مارست حكومة إيران إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والصحفيين، وكثفت حملة القمع ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على دراسة إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب هجومين فاشلين في أوروبا ألقيت مسؤوليتهما على الاستخبارات الإيرانية، مع تزايد المطالب باتخاذ موقف متشدد من إيران.