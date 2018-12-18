فرنسا.. السترات الصفراء تدعو لفصل سادس من الاحتجاجات

متابعات - الوئام

أعلنت حركة السترات الصفراء، الثلاثاء، استعدادها لإطلاق فصل سادس من الاحتجاجات في باريس السبت المقبل، وامتدادها حتى احتفالات نهاية العام.

وتراجع حشد السترات الصفراء الأسبوع الماضي مؤقتا، أعقاب إجراءات اتخذها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بزيادة الأجور، والتراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود.

وأطلقت الصفحة الرسمية للحركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعوة للإعداد للاحتفال بالعام الجديد في قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن “المظاهرات ستستمر حتى الأسبوع الثامن المقرر 31 ديسمبر الجاري في الشانزليزيه”.

وأشارت مجلة “لونوفل أوبسيرفاتير” الفرنسية إلى أن “حركة السترات الصفراء مصرة على المضي قدماً في الاحتجاجات والحشد حتى احتفالات نهاية العام، على الرغم من تراجع التعبئة الأسبوع الماضي”.

وذكرت إذاعة “فرانس إنفو” الفرنسية أنه “على الرغم من تراجع عدد متظاهري “السترات الصفراء” السبت الماضي، إلى أكثر من النصف، حيث بلغ عددهم نحو 66 ألف متظاهر (مقابل 136 ألف متظاهر السبت الذي يسبقه)، كما أن عدد المعتقلين وأحداث العنف كانت أقل، إلا أن الحركة توعدت باستمرار المظاهرات حتى نهاية العام.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن “السلطة التنفيذية تأمل في التهدئة وتوقف المظاهرات، معتمدين على عمليات الضغط وإجلاء الميادين”.

من جانبها، أشارت صحيفة “ليون كابيتال” المحلية إلى الدعوات للتظاهر، السبت المقبل 22 ديسمبر، في مدينة ليون الفرنسية.