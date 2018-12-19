الإمارات تعلن عن عقد مؤتمر مصالحة بين حركة طالبان الأفغانية وأمريكا بمشاركة المملكة

الوئام-متابعات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة من المملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر مصالحة أفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة وأنه أثمر نتائج إيجابية.

وأفادت سكاي نيوز عربية أنه سيعقد اجتماع لاحق في ابوظبي لاستكمال عملية المصالحة الافغانية.

فيما أكدت الإمارات أن مؤتمر المصالحة الأفغانية جاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الافغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان

المباحثات في مؤتمر المصالحة الأفغانية استمرت على مدى يومين وأثمرت نتائج إيجابية ملموسة لجميع الأطراف.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات توجهتا بالشكر للرئيس الافغاني أشرف غني والوفد الامريكي والباكستاني ووفد حركة طالبان ،لدعمهم للجهود المبذولة لانجاح مؤتمر المصالحة الافغانية و أن مؤتمر المصالحة الأفغانية جاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.