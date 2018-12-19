التعليقات: 0

البشير: أمن الحرمين خط أحمر والمشاركة بحرب اليمن واجب مقدس

البشير: أمن الحرمين خط أحمر والمشاركة بحرب اليمن واجب مقدس
weam.co/561567
متابعات - الوئام

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الثلاثاء، إن بلاده جاهزة للدفع بمزيد من القوات العسكرية في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

جاء ذلك في على لسان رئيس أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف، عقب لقاء البشير برئيس هيئة أركان الجيش السعودي، فياض حامد الرويلي الذي قام بزيارة إلى العاصمة الخرطوم.

وأوضح عبد المعروف في تصريحات للصحفيين أن “البشير أكد خلال اللقاء أن أمن الحرمين خط أحمر، وما نقوم به الآن من مشاركة للسعوديين عبارة عن واجب مقدس”، مضيفا: “الرئيس قال أيضًا ستظل قواتنا موجودة في السعودية حسب تعهداتنا، لأنه أمر أخلاقي وقيمي”.

وتابع: “البشير أكد جاهزية السودان للدفع بالمزيد، لأن استقرار السعودية يعزز جهود الأمة الإسلامية والعربية، ويدفع الشرور عن المنطقة العربية”، وأشار إلى أن “البشير وجه بتعزيز قنوات التعاون وتوسيع المشاركات في الدورات التدريبية والعمل المشترك، من خلال المشروعات الكبيرة والمناورات”.

روابط ذات صلة

مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن يدين استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية والدرون

مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن يدين استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية والدرون

ميليشيات الحوثي تعتقل وتخطف العشرات من أهالي الأحياء الشرقية والجنوبية بالحديدة

ميليشيات الحوثي تعتقل وتخطف العشرات من أهالي الأحياء الشرقية والجنوبية بالحديدة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيات الحوثي في مأرب

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيات الحوثي في مأرب

وزير الثروة السمكية اليمني: ضبط 13 سفينة إيرانية خلال 3 سنوات محملة بالسلاح إلى الحوثي

وزير الثروة السمكية اليمني: ضبط 13 سفينة إيرانية خلال 3 سنوات محملة بالسلاح إلى الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>