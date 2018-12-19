مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن يدين استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية والدرون

متابعات - الوئام

قدمت بريطانيا مشروع قرارها بشأن اليمن إلى مجلس الأمن لطرحه على التصويت في نهاية الأسبوع الحالي، ويدين استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار من قبل الحوثيين ضد دول الجوار.

ويعني مشروع القرار باتفاقات ستوكهولم والمرحلة القادمة، ووزعت بريطانيا مسودته على الدول الأعضاء، على أمل التصويت عليه هذا الأسبوع.

ويهدف القرار لدعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم بالسويد، ومراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في الحديدة.

وتدين بريطانيا هجمات ميليشيا الحوثي المسلحة والتي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، كما شجبت أيضًا هجمات الحوثي ضد السفن التجارية في باب المندب.

مشروع القرار يطالب، المجتمع الدولي بتسليم اليمن مساعدات مالية عاجلة، لدعم الاقتصاد، ودفع رواتب التقاعد والموظفين الحكوميين، ويرحب بمساهمات جميع المتبرعين لليمن، خاصة السعودية والإمارات، لتحسين الوضع الإنساني.

القرار شدد كذلك على ضرورة استمرار التهدئة، والامتناع عن أي أعمال تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والامتناع عن أي نشاطات تساهم في عدم استقرار المنطقة.