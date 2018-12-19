تقرير الجولة: الهلال يتجرع مر الخسارة والاتحاد يحقق أول انتصار.. والنصر عال العال

الوئام - محمد بن نافع:

شهدت الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إثارة ومنافسة كبيرة بين فرق الدوري، في صراع الصدارة والهروب من القاع وفيما يلي ملخص لأبرز ماشهدته هذه الجولة.

المباريات (8)

الأهداف (24) هدفاً

مباريات الفوز (7)

مباريات التعادل (1) مباراة الفتح والفيصلي والتي انتهت بهدف لمثله .

أكبر نتيجة كانت (0-4)في مباراة النصر والرائد.

النتيجة الأكثر تكراراً في هذه الجولة (1-3) في مباراة الاتحاد الباطن لصالح الاتحاد وأحد القادسية لصالح القادسية.

أقل مباراة تسجيلاً للأهداف مواجهة ( الأهلي – الشباب ) والتي كسبها الشباب بهدف دون رد.

شهدت هذه الجولة الخسارة الأولى للفريق الهلالي أمام ضيفه الحزم بنتيجة (2-1).

واصل الفريق الهلالي صدارته للدوري برصيد (32) نقطة.

النصر استفاد من تعثر الهلال ليقلص الفارق إلى (3) نقاط ويبقى في الوصافة برصيد (29)نقطة.

التعاون يستغل تعثر الأهلي بالخسارة أمام الشباب ويصعد للمركز الثالث برصيد (24)نقطة.

الاتحاد ينتفض أمام الباطن ويحقق أول انتصار له بنتيجة (3-1).

الاتحاد يترك المركز الأخير ويصعد لماقبل الأخير برصيد (6)نقاط.

يعتبر الفريق الهلالي الأقوى هجوماً برصيد (28)هدفاً يليه التعاون بـ (27)هدفاً.

الفريق الشبابي يعتبر الأقوى دفاعاً بعد ولوج مرماه فقط (9)أهداف.

الاتحاد الأضعف دفاعاً بعد استقبلت شباكه (29) هدفاً.

تساوى المهاجمان الفرنسي بافيمتي غوميز مهاجم الفريق الهلالي وكذلك الكاميروني لياندري تاومبا مهاجم فريق التعاون في صدارة الهدافين برصيد (11) هدفاً لكلاهما.

الرباعي برايان اليمان “الإتفاق” و نوردين مرابط “النصر”وبيسمارك فييرا “القادسية” ولويس غوستافو ” الفيصلي ” يتصدرون قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة برصيد (5)تمريرات.

حديث الجولة:

شهدت مباراة فريقي الهلال والحزم جدلاً تحكيمياً واسعاً بعد استعانة حكم المباراة بتقنية الـ (VAR) ليلغي هدفاً للهلال ويحتسب ركلة جزاء للحزم، نجح المحترف فاجنر أليماو في تسجيلها وتجرع الفريق الهلالي لخسارته الأولى بعد مرور (13)جولة.

وأثار حديث رئيس نادي الشباب خالد البلطان عقب نهاية لقاء فريقه ونظيره الأهلي والذي كسبه الشباب بهدف الدقائق الأخيرة الكثير من الأصداء بعد تهكمه على جماهير ووضع الفريق الأهلاوي ما أثار حفيظة جماهير النادي وادارة ناديه التي تقدمت بدورها بشكوى ضد الرئيس الشبابي.