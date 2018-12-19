التعليقات: 0

تمتد للباحة ومكة المكرمة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير
weam.co/561575
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى المرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق المدينة المنورة ،تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

كما لايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي و الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية بجازان وعسير

انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية بجازان وعسير

ضبط مواطن بحيازته 11 ألف حبة مخدرة كبتاجون بالحدود الشمالية

ضبط مواطن بحيازته 11 ألف حبة مخدرة كبتاجون بالحدود الشمالية

هيئة الأرصاد: “السودة” تسجل أعلى كمية أمطار

هيئة الأرصاد: “السودة” تسجل أعلى كمية أمطار

حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة

حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>