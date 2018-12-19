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المملكة تنعم بأمن واستقرار وازدهار متواصل

«كبار العلماء» تشيد بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة

«كبار العلماء» تشيد بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة
weam.co/561576
الرياض- الوئام:

‏رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1441 – 1440هـ .

وقالت الهيئة في بيان إن صدور الميزانية يبين النهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ويؤكد أن المملكة العربية السعودية تنعم بفضل الله تعالى بأمن واستقرار وازدهار متواصل، بدليل صدور ميزانية هذا العام كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة.

وأضافت هيئة كبار العلماء : نحمد الله تعالى الذي منّ علينا بالرخاء والأمن واللحمة الوطنية والتكاتف ما بين الراعي والرعية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة على ما يبذلون من جهد متواصل في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم.

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