التعليقات: 0

على عمق نحو 10 كيلومترات

زلزال قوي يضرب جزيرة إيستر آيلاند بالمحيط الهادئ

زلزال قوي يضرب جزيرة إيستر آيلاند بالمحيط الهادئ
weam.co/561577
سانتياغو - الوئام:

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيستر آيلاند التابعة لتشيلي أمس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق نحو 10 كيلومترات في جنوب المحيط الهادئ.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال باكستان

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال باكستان

زلزال قوي يضرب جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين

زلزال قوي يضرب جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين

العراق.. زلزل بقوة 3.8 درجة يضرب مدينة خانقين بمحافظة ديالي

العراق.. زلزل بقوة 3.8 درجة يضرب مدينة خانقين بمحافظة ديالي

زلزال قوي يضرب مقاطعة أوموري اليابانية

زلزال قوي يضرب مقاطعة أوموري اليابانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>