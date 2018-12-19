ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيستر آيلاند التابعة لتشيلي أمس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق نحو 10 كيلومترات في جنوب المحيط الهادئ.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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على عمق نحو 10 كيلومترات
زلزال قوي يضرب جزيرة إيستر آيلاند بالمحيط الهادئ
ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيستر آيلاند التابعة لتشيلي أمس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق نحو 10 كيلومترات في جنوب المحيط الهادئ.