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من الأفضل اتخاذ قرارات محلية

تسليح المعلمين يثير جدلاً في أمريكا

تسليح المعلمين يثير جدلاً في أمريكا
weam.co/561578
فلوريدا -الوئام:

قالت لجنة شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تسليح المعلمين وغيرهم من الموظفين في المدارس، للتصدى لعمليات إطلاق النار إن من الأفضل اتخاذ قرارات محلية في هذا الخصوص.

وقدمت اللجنة 100 توصية في تقريرها النهائي حول كيفية تحقيق الأمن في المدارس الأمريكية.

ووفق التوجيهات، يمكن تقديم أسلحة لموظفين بالمدارس يحصلون على تدريبٍ متقدمٍ لحماية الطلبة عند إطلاق نار.

وشكل ترامب اللجنة بعد إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية في فبراير الماضي.

وأسفرت مذبحة 14 فبراير في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية، عن مقتل 17 شخصاً، وأثارت حركة احتجاجية طلابية للمطالبة بتغييرات في قوانين الأسلحة.

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