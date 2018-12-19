تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة جازان

جازان- الوئام:

أعلنت جامعة جازان عن وظائف معيد في الجامعة للمواطنين من الجنسين من حملة البكالوريوس في العديد من التخصصات.

وطالبت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في المنافسة على شغل هذه الوظائف الأكاديمية التقدم بالطلب وفق الشروط الموضحه أدناه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/05/21هـ إلى يوم السبت الموافق 1440/05/27هـ.

ومن ضمن الشروط :أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية (انتظام) من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها (يلزم معادلة الشهادة إن كان حاصل عليها من خارج السعودية) وذلك خلال الأعوام التالية (1436/1437 و 1437/1438 و 1438/1439هـ و 1439/1440هـ الفصل الدراسي الأول).

ألا يقل التقدير العام في المرحلة الجامعية عن جيدجداَ وألا يتجاوز العمر عند التقديم (29 سنة هجري) لحملة الشهادة الجامعية (و34 سنة هجرية لحملة درجة أكاديمية أعلى).

ألا يكون المتقدم على رأس عمل حكومي، أو سبق فصله لأسباب تأديبية ويشترط للمتقدمين الملتحقين ببرنامج (ماجستير أو دكتوراه) أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان، وأن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث المعمول بها في الجامعة.

مع ضرورة إجتياز المتقدم للاختبارات التي تجريها الكليات المعنية والمقابلات الشخصية وحصول المتقدم على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS أو ما يعادلها) ودرجة القدرات العامة للجامعيين وشهادة سنة الإمتياز وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وللمزيد من التفاصيل في الرابط أدناه:

http://intranet.jazanu.edu.sa/Pages/JobsJazanu1440.aspx