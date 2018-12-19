الماجستير لـ«اللحيدان» من جامعة الإمام محمد بن سعود

حَصَلَ ماجد بن علي اللحيدان المشرف التربوي بتعليم عفيف على درجة الماجستير في اصول التربية من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقدم “اللحيدان” بهذه المناسبة الشكر والتقدير لجميع المهنئين، مُتَمَنِّيَاً لهم التوفيق.
تعليقان 2
الله يوفقه ويبارك له في علمه
سؤال لعاجل
كم شخص حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة وما كتب عنه خبر منفرد؟!
هل الواسطة لها دور هنا؟
الله يوفقه ويبارك له في علمه
سؤال لعاجل
كم شخص حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة وما كتب عنه خبر منفرد؟!
هل الواسطة لها دور هنا؟