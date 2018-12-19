الماجستير لـ«اللحيدان» من جامعة الإمام محمد بن سعود

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

حَصَلَ ماجد بن علي اللحيدان المشرف التربوي بتعليم عفيف على درجة الماجستير في اصول التربية من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقدم “اللحيدان” بهذه المناسبة الشكر والتقدير لجميع المهنئين، مُتَمَنِّيَاً لهم التوفيق.