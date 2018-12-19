تعليقان 2

في اصول التربية

الماجستير لـ«اللحيدان» من جامعة الإمام محمد بن سعود

الماجستير لـ«اللحيدان» من جامعة الإمام محمد بن سعود
weam.co/561583
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

حَصَلَ ماجد بن علي اللحيدان المشرف التربوي بتعليم عفيف على درجة الماجستير في اصول التربية من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقدم “اللحيدان” بهذه المناسبة الشكر والتقدير لجميع المهنئين، مُتَمَنِّيَاً لهم التوفيق.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    عبدالرحمنر

    الله يوفقه ويبارك له في علمه

    سؤال لعاجل

    كم شخص حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة وما كتب عنه خبر منفرد؟!

    هل الواسطة لها دور هنا؟

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  2. ١
    عبدالرحمن

    الله يوفقه ويبارك له في علمه

    سؤال لعاجل

    كم شخص حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة وما كتب عنه خبر منفرد؟!

    هل الواسطة لها دور هنا؟

    اضافة رد

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