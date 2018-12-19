لقاء حواري ومسابقات تحدي بين مسؤولات تعليم الطائف

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

نفذت إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم الطائف، لقاءً حواريا لغويا، بعنوان “العربية عذوبة وجمال”، لتعزيز وتعميق المهارات اللغوية لدى منسوبات الإدارة، إحياءً لليوم العالمي للغة العربية.

أعد اللقاء ونفذه فريق اللغة المختص من مشرفات التدريب سلمى القرشي، وفاطمة الجعيد، وفايزة الحارثي، وعزيزة الثقفي.

من جانبها، ألقت مديرة إدارة التدريب، لطيفة العتيبي، كلمة خلال المناسبة، ووجهت شكرها للفريق القائم على اللقاء والمشاركات.

وتنوعت فعاليات اللقاء ما بين لمحة عن مكانة لغة الضاد، وتنبيهات لغوية في القرآن الكريم، وإعجاز بلاغي في الحديث الشريف، ومسابقات لغوية متنوعة.

كما تضمن اللقاء مسابقة “تحدي الإلقاء”، التي تفاعلت معها منسوبات الإدارة بمشاركاتهن المتميزة، ورفعت للجنة التقييم وأظهرت تمكنهن من مهارات الإلقاء.

وفي ختام البرنامج قدمت إدارة التدريب شكرها الجزيل للقائمات على إعداد و تنفيذ اللقاء الحواري اللغوي، ولمنسوبات الإدارة، على مشاركاتهن الفاعلة وتفاعلهن في الحوار والطرح، وهنأت الفائزات في مسابقة “تحدي الإلقاء”.